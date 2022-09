Blinken a Draghi | Grazie per la leadership durante uno dei periodi più difficili della storia - Resistere ai tentativi russi di dividerci

Agenzia_Ansa : Il segretario di Stato americano Blinken ha ringraziato Draghi per 'la sua leadership durante questo momento critic… - repubblica : Blinken a Draghi: 'Grazie per la sua guida, resistere a tentativi russi di dividerci, impegno a lavorare con il pro… - GalimaMario : RT @dariodangelo91: #Blinken (segretario di Stato ????): 'È stato fantastico parlare questa mattina con il Primo Ministro #Draghi della nostr… - ZettiGiuliano : RT @dariodangelo91: #Blinken (segretario di Stato ????): 'È stato fantastico parlare questa mattina con il Primo Ministro #Draghi della nostr… - _MrWolf_ : RT @dariodangelo91: #Blinken (segretario di Stato ????): 'È stato fantastico parlare questa mattina con il Primo Ministro #Draghi della nostr… -

In un colloquio telefonico col premier, il segretario di Stato americano ha ribadito l'impegno Usa 'a lavorare con il prossimo governo italiano su tutti gli interessi che abbiamo in ...Il volo radente dell'elicottero ucraino per attaccare la prima linea russa: le manovre d'assalto in Donbass 02.35 ", resistere a tentativi russi di dividerci Nella sua telefonata con ...Washington, 15 set. (Adnkronos) - "Il Segretario di Stato Antony J. Blinken ha parlato oggi con il Primo Ministro italiano Mario Draghi, ringraziandolo per la sua guida esemplare in uno dei ...NEW YORK – Telefonata fra il premier Mario Draghi e il segretario di stato Usa Antony Blinken. Quest’ultimo ha ringraziato il nostro premier “per la sua leadership esemplare durante uno dei piu’ diffi ...