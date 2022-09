Addio allo stadio di San Siro: sarà completamente demolito (Di giovedì 15 settembre 2022) Lo stadio di San Siro sara’ “completamente demolito”: e’ quanto prevede il dossier che Milan e Inter hanno inviato a Roma, in vista dell’avvio del dibattito pubblico, in seguito alla riduzione delle volumetrie previste dal Piano di governo del territorio (Pgt) per la realizzazione del nuovo stadio. Una riduzione, si legge sul dorso milanese del Corriere della Sera, che i club hanno accettato a malincuore. Delle tre torri presentate nei precedenti masterplan, ne rimarrebbe solamente una, secondo il Corriere della Sera, che ospitera’ per gran parte delle superfici le sedi operative dei due club. Sara’ un edificio a doppia torre destinato a uffici di 17 piani, alto 87 metri, un centro congressi di 4 mila metri quadrati, alto 12 metri, un centro commerciale di 68 mila metri quadrati disposto su tre livelli ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 settembre 2022) Lodi Sansara’ “”: e’ quanto prevede il dossier che Milan e Inter hanno inviato a Roma, in vista dell’avvio del dibattito pubblico, in seguito alla riduzione delle volumetrie previste dal Piano di governo del territorio (Pgt) per la realizzazione del nuovo. Una riduzione, si legge sul dorso milanese del Corriere della Sera, che i club hanno accettato a malincuore. Delle tre torri presentate nei precedenti masterplan, ne rimarrebbe solamente una, secondo il Corriere della Sera, che ospitera’ per gran parte delle superfici le sedi operative dei due club. Sara’ un edificio a doppia torre destinato a uffici di 17 piani, alto 87 metri, un centro congressi di 4 mila metri quadrati, alto 12 metri, un centro commerciale di 68 mila metri quadrati disposto su tre livelli ...

