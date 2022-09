ADBPO di Parma | Concorso per 2 Funzionari Esperti GIS

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 15 settembre 2022) L’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po diha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali comeo Tecnico Esperto GIS, area C. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diSi comunica che l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po indice unpubblico per l'assunzione di due unita' di personale di area C, posizione economica C1, CCNL F.C. EPNE a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale dio tecnico esperto GIS (Geographic Information System). Requisiti ed Invio della Domanda Il testo integrale dei bandi è disponibile sul sito internet dell'Autorità www..it alla sezione «Bandi di ...