van Bronckhorst: «Abbiamo giocato meglio che con l’Ajax, ma dopo il gol e l’espulsione è diventata difficile» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le dichiarazioni del tecnico dei Rangers, Giovanni van Bronckhorst, in conferenza stampa al termine della partita di Champions persa contro il Napoli 3-0. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Fino all’espulsione siamo stati in partita, la squadra ha dato tutto in campo, ha avuto occasioni per segnare. E’ stata una bella partita, ma dopo il gol e l’espulsione è diventata difficile”. “Stiamo ancora imparando, migliorando. Se paragoniamo questa gara a quella con l’Ajax Abbiamo giocato meglio, sicuramente, Abbiamo dimostrato di più, avuto più velocità, Abbiamo fatto bene quando eravamo in undici, poi dopo l’espulsione il gioco è cambiato e non ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le dichiarazioni del tecnico dei Rangers, Giovanni van, in conferenza stampa al termine della partita di Champions persa contro il Napoli 3-0. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Fino alsiamo stati in partita, la squadra ha dato tutto in campo, ha avuto occasioni per segnare. E’ stata una bella partita, mail gol e”. “Stiamo ancora imparando, migliorando. Se paragoniamo questa gara a quella con, sicuramente,dimostrato di più, avuto più velocità,fatto bene quando eravamo in undici, poiil gioco è cambiato e non ...

