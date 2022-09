Ultime Notizie – Soldi Russia a partiti stranieri | ecco cosa prevede la legge

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 14 settembre 2022) I finanziamenti aidall’estero sono illegali. Tutti, ad eccezione di quelli provenienti da persone giuridiche con sedi estere che pagano le tasse in Italia. Quando si parla di finanziamenti dallaai, e di possibili e finora non accertati legati con iitaliani impegnati nelle Elezioni 2022, non si può che partire da qui: dalla. A gennaio 2019, sono state introdotte misure per la trasparenza deie dei movimenti politici e delle fondazioni, con particolare riferimento al loro finanziamento. Successivamente, sempre nel 2019, sulla materia è intervenuto un decreto, principalmente per ridefinire gli obblighi di trasparenza posti in capo alle fondazioni politiche. Il passaggio chiave è questo: “Per i ...