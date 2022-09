Tumore al polmone una nuova cura (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una nuova cura per chi soffre di Tumore al polmone ridarebbe la speranza non solo per la sopravvivenza dopo la malattia, ma anche la possibilità di combattere la recidiva proprio sul sistema nervoso centrale. La molecola utilizzata nei pazienti affetti da carcinoma polmonare che sono stati operati e a cui la malattia è stata riscontrata in uno stadio precoce si chiama “osimertinib” e 3 pazienti su 4 trattati con questa terapia adiuvante sarebbero sopravvissuti dopo 4 anni dalla malattia. Il trattamento con la molecola ha dimostrato negli studi una sopravvivenza mediana pari a 65,8 mesi, corrispondenti a 5 anni e mezzo e circa 3 pazienti su quattro erano vivi e liberi da malattia dopo 4 anni. I risultati hanno anche dimostrato che il trattamento con osimertinib ha ridotto al 76% il rischio di recidiva a ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 settembre 2022) Unaper chi soffre dialridarebbe la speranza non solo per la sopravvivenza dopo la malattia, ma anche la possibilità di combattere la recidiva proprio sul sistema nervoso centrale. La molecola utilizzata nei pazienti affetti da carcinoma polmonare che sono stati operati e a cui la malattia è stata riscontrata in uno stadio precoce si chiama “osimertinib” e 3 pazienti su 4 trattati con questa terapia adiuvante sarebbero sopravvissuti dopo 4 anni dalla malattia. Il trattamento con la molecola ha dimostrato negli studi una sopravvivenza mediana pari a 65,8 mesi, corrispondenti a 5 anni e mezzo e circa 3 pazienti su quattro erano vivi e liberi da malattia dopo 4 anni. I risultati hanno anche dimostrato che il trattamento con osimertinib ha ridotto al 76% il rischio di recidiva a ...

