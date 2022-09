Salvini: “Pausini e Bella Ciao? Non sei reietto se non la canti, ma Liberazione è di tutti” (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – ”Io adoro Laura Pasini, ognuno può cantare quello che preferisce… non è che se uno non canta ‘Bella Ciao’, allora è una reietto. Semplicemente l’ha ritenuta una canzone politicamente strumentalizzata da una parte politica, sbagliando perché la Liberazione del Paese dall’opposizione nazifascista è una conquista di tutti…”. Lo ha detto Matteo Salvini a ‘L’Aria che tira’ su La7. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – ”Io adoro Laura Pasini, ognuno può cantare quello che preferisce… non è che se uno non canta ‘’, allora è una. Semplicemente l’ha ritenuta una canzone politicamente strumentalizzata da una parte politica, sbagliando perché ladel Paese dall’opposizione nazifascista è una conquista di…”. Lo ha detto Matteoa ‘L’Aria che tira’ su La7. L'articolo proviene da Italia Sera.

