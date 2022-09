Re Carlo, parla un ex maggiordomo: “Si fa stirare i lacci delle scarpe e non mette dentifricio sullo spazzolino” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Da quando la Regina Elisabetta II è morta e suo figlio Carlo è diventato Re Carlo III, tutte le attenzioni si sono spostate su lui, il “capriccioso” della famiglia. Non a caso ha già fatto molto sorridere questo video: pic.twitter.com/0gHC6mTwTz — VL (@videolallero) September 10, 2022 Così online il suo nome è diventato virale e molte interviste datate sono tornate all’ordine del giorno. Fra cui una dello scorso gennaio. “Un ex maggiordomo reale ha rivelato le tante richieste che il principe Carlo ha ogni giorno e ogni sera e che ha bisogno di due persone che eseguono con precisione la routine giornaliera per alzarsi e andare a dormire. L’ex maggiordomo reale della principessa Diana, Paul Burrell, ha parlato del gusto del principe Carlo per le cose belle della vita ... Leggi su biccy (Di mercoledì 14 settembre 2022) Da quando la Regina Elisabetta II è morta e suo figlioè diventato ReIII, tutte le attenzioni si sono spostate su lui, il “capriccioso” della famiglia. Non a caso ha già fatto molto sorridere questo video: pic.twitter.com/0gHC6mTwTz — VL (@videolallero) September 10, 2022 Così online il suo nome è diventato virale e molte interviste datate sono tornate all’ordine del giorno. Fra cui una dello scorso gennaio. “Un exreale ha rivelato le tante richieste che il principeha ogni giorno e ogni sera e che ha bisogno di due persone che eseguono con precisione la routine giornaliera per alzarsi e andare a dormire. L’exreale della principessa Diana, Paul Burrell, hato del gusto del principeper le cose belle della vita ...

