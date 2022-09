Rangers-Napoli | formazioni ufficiali | Simeone dal 1? | c’è Zielinski

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il successo all’esordio contro il Liverpool, ilva a caccia di un risultato positivo contro inella seconda giornata del gruppo A di Champions. A Glasgow oltre a Hirving Lozano, Spalletti dovrà fare a meno di Victor Osimhen conpreferito a Raspadori come terminale offensivo.Glasgow(4-3-3): McGregor; Tavernier, Sands, Goldson, Barisic; Lundstram, Kamara, Davis; Tillman, Colak, Kent. All.: van Bronckhorst. (IN ATTESA)(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka,; Politano,, Kvaratskhelia. All.: Spalletti. Arbitro: Mateu Lahoz (Spa). L'articolo proviene da Anteprima24.it.