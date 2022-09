il_cappellini : Conte, Orsini e gli altri: ecco gli “spiazzati” dell’offensiva ucraina - GiovaQuez : Calenda: 'Salvini, Berlusconi e Conte durante l'offensiva della Russia contro l'Italia tornano a sostenere le ragio… - infoitinterno : Offensiva di Conte al Sud (sarà a Messina e Reggio): 'Il M5S è il primo partito' - palermo24h : Offensiva di Conte al Sud (sarà a Messina e Reggio) Il M5S e il 1º partito - UgoVolli : 'Conte, Orsini e gli altri. Ecco gli 'spiazzati' dell’offensiva ucraina', il commento di Stefano Cappellini. -

la Repubblica

Giuseppelancia la sua campagna elettorale nel Sud con l'obiettivo di rendere il voto del Movimento ... ripete ormai da giorni ed ancora di più ora che ha lanciato l'finale del suo tour ...... duello a distanza, Orsini e gli altri: ecco gli "spiazzati" dell'ucraina ... Conte, Orsini e gli altri: ecco gli “spiazzati” dell'offensiva ucraina Giuseppe Conte lancia la sua campagna elettorale nel Sud con l’obiettivo di rendere il voto del Movimento indispensabile per tentare di sovvertire gli ultimi ...Li chiameremo: gli spiazzati. Sono giorni difficili, quelli dei successi militari ucraini, per i complessisti. Quel fronte di politici, storici, professori e ospiti tv, in alcuni casi le qualifiche co ...