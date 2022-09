"Non ha creato nulla...". Capello demolisce l'Inter (Di mercoledì 14 settembre 2022) Capello ridimensiona la vittoria dell'Inter sul campo del Viktoria Plzen: "Quanto è stata in superiorità numerica ha giocato di più nella propria metà campo piuttosto che sfruttare il contropiede" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 settembre 2022)ridimensiona la vittoria dell'sul campo del Viktoria Plzen: "Quanto è stata in superiorità numerica ha giocato di più nella propria metà campo piuttosto che sfruttare il contropiede"

AurelianoStingi : L'arrivo dei nuovi #vaccini aggiornati ha creato non poca confusione. Con @Massi_Fantini84 abbiamo realizzato una… - lucianonobili : Reddito di cittadinanza - che non ha creato un posto di lavoro - in cambio di voti. Ecco il suo fallimento. - ItaliaViva : Il punto fondamentale è che è il #jobsact ha creato 1 milione di posti di lavoro, la metà dei quali a tempo indeter… - elpentoFVCR : @pazio93 allora hai creato una nuova ricetta; non per tutti, ma senza dubbio una ricetta - VerdeVetriolo : @il_pat @andinika10 @ginger_v33 @Ienaridens2 @Caseriobloccato @Clutcher No, che olio di palma? Io lo boicotto da se… -