Milan, Ibra rassicura i tifosi: "Ritiro? No, tornerò presto. Questa squadra è più forte dell'anno scorso" (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sebbene il 3 ottobre compirà 41 anni, Zlatan Ibrahimovic non pensa al Ritiro. A margine di un evento organizzato a Milano per promuovere una linea di abbigliamento che porta il suo nome,...

