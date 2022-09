Meloni: «Salvini più polemico con me che con gli avversari» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il leader della Lega aveva criticato la presidente di Fratelli d’Italia: «Tentenna sullo scostamento di bilancio». Meloni: «Una soluzione che va ponderata, polemica pretestuosa» Leggi su corriere (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il leader della Lega aveva criticato la presidente di Fratelli d’Italia: «Tentenna sullo scostamento di bilancio».: «Una soluzione che va ponderata, polemica pretestuosa»

rulajebreal : Salvini minaccia querele Vs chi riporta la notizia che la Russia abbia dato 300mil $ a partiti/politici. Come mai l… - CarloCalenda : Un governo PD-5S-Fratoianni e Bonelli sarebbe disastroso per l’Italia quanto un governo Salvini, Meloni, Berlusconi… - ItaliaViva : Perché di sanità non parla più nessuno? Perché Meloni, Salvini e Conte sono contrari a questo investimento sulla sa… - Luxgraph : Meloni: «Salvini più polemico con me che con gli avversari» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie… - straneuropa : Rissa a destra 'Da qualche giorno mi sorprendono alcune dichiarazioni di Salvini, mi sorprende il fatto che a volte… -