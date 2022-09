Logan Paul: “Roman, vorrei prenderti a calci in c*** “ (Di mercoledì 14 settembre 2022) Logan Paul è visto da molti come la nuova sensazione della WWE. La sua firma ha letteralmente spaccato in due le opinioi dei sostenitori della federazione di Stamford. Dopo le ottime prestazioni a Wrestlemania e Summerslam, il famoso Youtuber inizia a pensare in grande ed in un’intervista ha dichirato di aver messo nel suo mirino nientemeno che il campione indiscusso Roman Reigns. Il duro attacco “Ogni volta che vedo Roman in TV penso -ho una fottuta voglia di combattere con lui-. E’ stato cosi’ anche nella mia esperienza nella boxe quando ho affrontato Floyd. Voglio solo il meglio per me e competere ai massimi liveli!“. Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 14 settembre 2022)è visto da molti come la nuova sensazione della WWE. La sua firma ha letteralmente spaccato in due le opinioi dei sostenitori della federazione di Stamford. Dopo le ottime prestazioni a Wrestlemania e Summerslam, il famoso Youtuber inizia a pensare in grande ed in un’intervista ha dichirato di aver messo nel suo mirino nientemeno che il campione indiscussoReigns. Il duro attacco “Ogni volta che vedoin TV penso -ho una fottuta voglia di combattere con lui-. E’ stato cosi’ anche nella mia esperienza nella boxe quando ho affrontato Floyd. Voglio solo il meglio per me e competere ai massimi liveli!“.

Zona_Wrestling : Logan Paul: 'Roman, vorrei prenderti a calci in c*** ' - TSOWrestling : Logan Paul è un grande performer secondo il Tribal Chief. #TSOW #TSOS - SpazioWrestling : Il campione WWE Roman Reigns ospite del podcast di Logan Paul: ecco di cosa hanno parlato #WWE #LoganPaul… - AlexanderLone2 : Ricchi che perdono la connessione con la realtà. Normale narcisismo dei viziati che finiscono a fare cose di cattiv… - ritella_ : @solelunaeste Eh ma esatto,andare a fare questa intervista con Logan Paul non era una bella idea a prescindere poi… -