“L’abbraccio pieno di lacrime ad Alessandra e Roberta” | la lettera del sindaco di Cervinara

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– “diad. Ci sono momenti che unnon vorrebbe mai vivere, parole che non vorrebbe mai pronunciare. C’è invece una speranza che uncontinua ad avere: quella di non doversi più sedere accanto ad una madre e ad un padre vestiti a lutto. E’ davvero arduo descrivere il dramma e il lutto di una intera comunità, e non solo, per la prematura e ingiusta perdita di due nostre figlie,”. Così ilCaterina Lengua in occasione dei funerali delle due giovani dimorte in un incidente stradale, che si è verificato in via Cosma, nella notte tra sabato 10 e domenica ...