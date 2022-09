“Io voglio stare con lei”. E spara al padre e al fratello: finisce malissimo, 20enne arrestato (Di mercoledì 14 settembre 2022) Agguato al padre e al fratello, ma le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutto. La vicenda è avvenuta a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. Armato di fucile, il ragazzo di 20 anni punta il fucile contro il padre e il fratello. Tutto questo perché i familiari non hanno approvato la sua relazione. Ragazzo di 20 anni spara al padre e al fratello, la vicenda nella provincia catanese lascia sotto choc l’intera comunità. La vicenda è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della villa di campagna dove è avvenuta la sparatoria. Un vero e proprio agguato quello messo a puntino dal ragazzo di appena 20 anni per ‘vendicare’ il ‘no’ opposto alla scelta di iniziare una convivenza con la fidanzata proprio nella casa di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022) Agguato ale al, ma le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutto. La vicenda è avvenuta a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. Armato di fucile, il ragazzo di 20 anni punta il fucile contro ile il. Tutto questo perché i familiari non hanno approvato la sua relazione. Ragazzo di 20 anniale al, la vicenda nella provincia catanese lascia sotto choc l’intera comunità. La vicenda è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della villa di campagna dove è avvenuta latoria. Un vero e proprio agguato quello messo a puntino dal ragazzo di appena 20 anni per ‘vendicare’ il ‘no’ opposto alla scelta di iniziare una convivenza con la fidanzata proprio nella casa di ...

martaottaviani : Anche oggi, #troll scatenati. Ps. Motivazioni addotte: 1) Mi togliete la libertà di stare a 30 gradi 2) non voglio… - basciagonixever : RT @alys_rose97: • Se una ragazza di 20 anni ti dice: 'Voglio stare con te per sempre' e tu le rispondi: 'Voglio tutto da te', non devi las… - Nicole52897238 : RT @alys_rose97: • Se una ragazza di 20 anni ti dice: 'Voglio stare con te per sempre' e tu le rispondi: 'Voglio tutto da te', non devi las… - KiaR1979 : RT @alys_rose97: • Se una ragazza di 20 anni ti dice: 'Voglio stare con te per sempre' e tu le rispondi: 'Voglio tutto da te', non devi las… - Giorgia50941122 : RT @alys_rose97: • Se una ragazza di 20 anni ti dice: 'Voglio stare con te per sempre' e tu le rispondi: 'Voglio tutto da te', non devi las… -