Iliad | pioggia di segnalazioni | cosa sta succedendo da giorni

Computer Magazine

... in Mozambico, dove ripristineremo un importante impianto di drenaggio dellanella città ... 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WindTre, TIM, Vodafone,, PosteMobile, Coop Voce, ...Da qui ladi vendite che non ha risparmiato nessun settore, a partire da quello tecnologico,... nel corso del fine settimana sono emerse anche indiscrezioni sulla societa' franceseche ... Fibra Iliad: dopo poco dal lancio pioggia di segnalazioni, gioco e lavoro continuamente interrotti La nuova frontiera della comunicazione non è il 6G, o meglio non lo è ancora, e non è neppure il 5G, ormai passato. Negli ultimi anni è partita la corsa a… Leggi ...