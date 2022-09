Il primo modello AC40 svela i segreti del successo di Team New Zealand (Di mercoledì 14 settembre 2022) Team New Zealand sta per svelare ai suoi rivali alcuni segreti che si sono rivelati determinanti nell’ultimo successo in Coppa America. I campioni in carica hanno appena preso in consegna il primo AC40, la versione ridotta dei motoscafi utilizzati nella regata di Auckland: questo è stato progettato dai Kiwi e si basa per aspetto e prestazioni su Te Rehutai, barca vincitrice nel 2021. Questo genere di imbarcazione sarà utilizzato dai Team per gli allenamenti in vista della prossima Coppa a Barcellona nel 2024 e, con un equipaggio di 4 persone, sarà impiegata anche nella Youth & Woman’s America’s Cup. L’AC40 punto di partenza per i nuovi AC75 Le prime immagini dello scafo presentano delle linee molto simili alla barca campione e ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 14 settembre 2022)Newsta perre ai suoi rivali alcuniche si sono rivelati determinanti nell’ultimoin Coppa America. I campioni in carica hanno appena preso in consegna il, la versione ridotta dei motoscafi utilizzati nella regata di Auckland: questo è stato progettato dai Kiwi e si basa per aspetto e prestazioni su Te Rehutai, barca vincitrice nel 2021. Questo genere di imbarcazione sarà utilizzato daiper gli allenamenti in vista della prossima Coppa a Barcellona nel 2024 e, con un equipaggio di 4 persone, sarà impiegata anche nella Youth & Woman’s America’s Cup. L’punto di partenza per i nuovi AC75 Le prime immagini dello scafo presentano delle linee molto simili alla barca campione e ...

