“Il dolore fisico mi sta consumando”: la stories di Nina Moric preoccupa i fan (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nina Moric non sta bene. La modella ha fatto sapere sui social di essere alle prese con alcuni problemi di salute che le starebbero arrecando un forte dolore fisico. Ad allarmare i follower è stata una sua Instagram stories, in cui ha mostrato lo scatto di un esame istologico a cui si è sottoposta per approfondire problemi gastro intestinali. “Non ho paura dell’esito dell’esame istologico, voglio solo spegnere questo dolore atroce. Pur avendo una soglia di dolore altissima, questa volta il dolore fisico mi sta consumando“, ha scritto la showgirl. Fonte Instagram @Nina MoricL’esame istologico aiuterà a fare chiarezza sul problema. Nel frattempo, oltre a questi problemi di natura fisica, ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 14 settembre 2022)non sta bene. La modella ha fatto sapere sui social di essere alle prese con alcuni problemi di salute che le starebbero arrecando un forte. Ad allarmare i follower è stata una sua Instagram, in cui ha mostrato lo scatto di un esame istologico a cui si è sottoposta per approfondire problemi gastro intestinali. “Non ho paura dell’esito dell’esame istologico, voglio solo spegnere questoatroce. Pur avendo una soglia dialtissima, questa volta ilmi sta“, ha scritto la showgirl. Fonte Instagram @L’esame istologico aiuterà a fare chiarezza sul problema. Nel frattempo, oltre a questi problemi di natura fisica, ...

prostitetta : ascoltare carry me out di mitski mi procura dolore fisico ma non riesco a smettere è una delle canzoni più belle ch… - i69SwgZouis : ma vedere @ tutti i giorni purtroppo mi provaca dolore fisico - hugmeor_leaveme : È quasi un dolore fisico - alberto_macr : @Corriere Posso mettere la foto del mio brufolo che mi è appena spuntato sulla coscia. Il dolore fisico mi sta consumando - rory_zack : @alsnpb Ma poi con quel doppiaggio con le vocine... Le battute prese dal cucciolone con le pause drammatiche... Pro… -