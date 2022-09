Di Maio: “Ora una commissione d’inchiesta sulle ingerenze russe” (Di mercoledì 14 settembre 2022) ROMA – “Sono settimane che dico che c’è un rischio di ingerenze russe nella campagna elettorale italiana. Putin ci ha fatto salire di 10 volte le bollette e ora sta provando ad ingerire nella campagna elettorale. Noi non abbiamo certezza, però è per questo che io chiedo l’istituzione di una commissione d’inchiesta tra partiti italiani e il mondo russo”. Così il leader di “Impegno Civico” Luigi Di Maio, che è anche Ministro degli Affari Esteri, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 14 settembre 2022) ROMA – “Sono settimane che dico che c’è un rischio dinella campagna elettorale italiana. Putin ci ha fatto salire di 10 volte le bollette e ora sta provando ad ingerire nella campagna elettorale. Noi non abbiamo certezza, però è per questo che io chiedo l’istituzione di unatra partiti italiani e il mondo russo”. Così il leader di “Impegno Civico” Luigi Di, che è anche Ministro degli Affari Esteri, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. L'articolo L'Opinionista.

Lopinionista : Di Maio: 'Ora una commissione d'inchiesta sulle ingerenze russe' - FabryWrath : RT @Erika__P: @adolfo_urso Dissero quelli che 'noi siamo gli unici all'opposizionehhh del pessimo governo Draghi'!!!Quelli che non votarono… - KitaCrypto78 : @EnricoLetta Schifoso traditore della patria Tu come i tuoi compari di merende Conte e Di Maio. Con cui ora fai fin… - Santi661116 : @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Ora che i consensi verso il M5S stanno aumentando viene gettato merda da tutti i lati… - walter240669 : @La7tv @luigidimaio Trasmissione ora con di Maio... Anche qui gli specchi sono lisci e non si ci può arrampicare -