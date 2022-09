C’è un’agenda scolastica antimafiosa che piacerebbe molto a Libero Grassi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nelle scuole cresce una generazione destinata a spazzare via la politica pavida e avida che non sa fare antimafia perché ha paura della libertà. I segni di questo fermento culturale sono tanti, ne voglio pescare uno che, credo, piacerebbe assai a Libero Grassi. C’è un’agenda scolastica, destinata in particolare a ragazzi e ragazzi di elementari e medie, che in occasione del trentennale delle stragi palermitane si è vestita con le parole della memoria e della legalità, si chiama Smarty. Un vero e proprio abbecedario antimafioso, con box dedicati ai fatti storici, quiz che sollecitano la conoscenza di quanto è capitato e l’elaborazione di un proprio punto di vista. A un tratto si legge: “Se un compagno di classe ti chiede i soldi che i tuoi genitori ti hanno dato per la merendina, cosa faresti? ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nelle scuole cresce una generazione destinata a spazzare via la politica pavida e avida che non sa fare antimafia perché ha paura della libertà. I segni di questo fermento culturale sono tanti, ne voglio pescare uno che, credo,assai a. C’è, destinata in particolare a ragazzi e ragazzi di elementari e medie, che in occasione del trentennale delle stragi palermitane si è vestita con le parole della memoria e della legalità, si chiama Smarty. Un vero e proprio abbecedario antimafioso, con box dedicati ai fatti storici, quiz che sollecitano la conoscenza di quanto è capitato e l’elaborazione di un proprio punto di vista. A un tratto si legge: “Se un compagno di classe ti chiede i soldi che i tuoi genitori ti hanno dato per la merendina, cosa faresti? ...

graziellaciccon : RT @Fiamma_jv: @GuidoCrosetto Perché non ci parli del fatto che 'dovete' proseguire l'agenda Draghi, perché ve lo dice Washington? Se c'è u… - ilfattoblog : C’è un’agenda scolastica antimafiosa che piacerebbe molto a Libero Grassi - CapetoLodovico : RT @Fiamma_jv: @GuidoCrosetto Perché non ci parli del fatto che 'dovete' proseguire l'agenda Draghi, perché ve lo dice Washington? Se c'è u… - Ele8887 : RT @Fiamma_jv: @GuidoCrosetto Perché non ci parli del fatto che 'dovete' proseguire l'agenda Draghi, perché ve lo dice Washington? Se c'è u… - Toniapatty : RT @Fiamma_jv: @GuidoCrosetto Perché non ci parli del fatto che 'dovete' proseguire l'agenda Draghi, perché ve lo dice Washington? Se c'è u… -

Elezioni, Matteo Salvini crede nell'obiettivo: "Vincere nelle regioni rosse" In agenda, anche la riforma della legge Bersani 'per consentire ai primi cittadini di avere un maggiore controllo della qualità dell'offerta commerciale nelle proprie città'. Poi la crisi energetica, ... Allarme Cisl: "A rischio un milione di posti di lavoro entro l'anno" ...un milione di posti di lavoro da qui alla fine dell'anno". E' l'allarme lanciato dal segretario generale della Cisl Luigi Sbarra , in occasione della presentazione in conferenza stampa dell'agenda ... Il Fatto Quotidiano In, anche la riforma della legge Bersani 'per consentire ai primi cittadini di averemaggiore controllo della qualità dell'offerta commerciale nelle proprie città'. Poi la crisi energetica, ......milione di posti di lavoro da qui alla fine dell'anno". E' l'allarme lanciato dal segretario generale della Cisl Luigi Sbarra , in occasione della presentazione in conferenza stampa dell'... C’è un’agenda scolastica antimafiosa che piacerebbe molto a Libero Grassi