Brucellosi | allevatori lasciano Caserta | “Più forti e uniti”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo la fiaccolata serale e l’incontro in prefettura di oggi, glibufalini hanno lasciatoper tornare alle aziende. Guidato dalla mascotte della bufala trasportata dal trattore di testa, il corteo di decine di trattori che per due giorni ha stazionato atra il monumento ai Caduti e Piazza Vanvitelli, ha attraversato i centri urbani lungo la Via Appia, come Casagiove, Curti, Santa Maria Capua Vetere, Capua, Santa Maria la Fossa, per rientrare a Casal di Principe. La mobilitazione proseguirà a Borgo Appio, località rurale del comune di Grazzanise e quartier generale della protesta, dove ci sarà il presidio fisso e l’iniziativa “#veladiamonoilacampagnaelettorale“, che nei giorni scorsi ha portato leader ed esponenti politici come Matteo Salvini ad incontrare ...