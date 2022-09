Basket | +7 a 2’12” dal termine e lo 0 2 di Fontecchio | la grande occasione persa dell’Italia contro la Francia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Questa sera l’Italia è andata a un passo da un altro miracolo sportivo agli Europei 2022 di. Dopo la clamorosa vittoria di domenicala Serbia, i ragazzi di Gianmarco Pozzecco hanno messo in seria difficoltà laprima di venire eliminati all’overtime per 93-85. Una sconfitta che ci può assolutamente stare, ma che lascia purtroppo un po’ di amaro in bocca per come è arrivata. Gli azzurri a” sono saliti sul +7 (75-68) grazie a una tripla spaventosa di Simone. Un margine ampio, che però poi si è rilevato non sufficiente per portare a casa una grandissima vittoria. Laha infatti subito reagito con Rudy Gobert ed Evan Fournier (quest’ultimo autore di tre punti con un libero e una penetrazione vincente dopo un fallo tecnico dubbio fischiato a ...