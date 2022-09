Auto storiche - Stellantis apre al pubblico lHeritage Hub di Torino

(Di mercoledì 14 settembre 2022) L'Heritage Hub di, vero scrigno di tesorimobilistici,le porte algrazie alla collaborazione con il Comune die il Museo nazionale dell'mobile. Gli spazi di via Plava 80, raggiungibili attraverso la Porta 31 del complesso industriale di Mirafiori, saranno disponibili il mercoledì, il venerdì e il sabato per due visite guidate giornaliere, una prevista la mattina (alle 10.30)e l'altra il pomeriggio (alle 15.30), della durata ognuna di circa due ore. Si può partecipare solo su prenotazione, acquistando i biglietti sul sito del M(museo.com) fino a 72 ore prima della visita. Il costo del biglietto è di 25 euro (ridotti 10-15 euro). Il tesoro. L'Heritage Hub diospita, su una ...

Agenzia ANSA

... che offre una piattaforma completa di servizi e prodotti per amanti e collezionisti di: certificazioni, manutenzione e restauro, oltre alla vendita ed al ricondizionamento di preziosi ...Classic, in collaborazione con Veglio 4x4 ed M3 Event, aperta ade moderne, in programma sabato 17 settembre con partenza ed arrivo da Piazza Vittorio Veneto a Biella. Nel mezzo, lungo ... Auto storiche: concorsi d'eleganza nuova frontiera italiana - Attualità Evento in onore del leggendario “Mantovano Volante”. 312 equipaggi da tutto il mondo e più di 100 vetture anteguerra ...Ferrara, 15 set - Una nuova manifestazione motoristica approderà a Ferrara nelle prossime settimane: la città è infatti stata scelta dal club Automotoclub Ruote Antiche (che ha sede a Siena) come loca ...