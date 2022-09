Ultime Notizie Roma del 13-09-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 settembre 2022)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio gli Stati Uniti ritengono che la Russia sta mantenendo Forze Armate significative in Ucraina nonostante la controffensiva dei militari di Kiev ha affermato il segretario di stato americano Anthony blinken durante una conferenza stampa Città del Messico i russi tengono forze molto significative in Ucraina oltre equipaggiamenti armi munizioni e commentato il capo della diplomazia di Washington secondo il quale è troppo presto per prevedere l’esito della controffensiva Ucraina Riccardo III la sorella nei fratelli Andrea Edoardo Vegliano a capo chino in silenzio il volto o contrito la bara della madre posizionate ai quattro lati del catafalco intorno i sudditi sfilano lentamente per omaggio alla regina mentre i figli la circondano Dando le spalle come volerla proteggere ...