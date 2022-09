Trovato l'accordo in Senato sul Superbonus (Di martedì 13 settembre 2022) AGI - Si scioglie, sul dl Aiuti bis, il nodo del Superbonus, diventato cavallo di battaglia dei 5 stelle, con i capigruppo in commissione Bilancio e Finanze del Senato - Gianmauro Dell'Olio e Emiliano Fenu - che hanno alzato le barricate per far sì che la norma non venisse cancellata. "Sul Superbonus, come avevo anticipato ieri, abbiamo individuato una soluzione che ritengo possa trovare il consenso del Parlamento. Abbiamo depositato la norma in Commissione e verrà votata in mattinata", ha confermato il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli, entrando al Senato. "Serve - ha aggiunto - a garantire cittadini ed imprese, e soprattutto a far camminare una misura che abbiamo fortemente voluto e costruito, con l'obiettivo di garantire, in questi anni post Covid la ripresa del settore edile e la crescita ... Leggi su agi (Di martedì 13 settembre 2022) AGI - Si scioglie, sul dl Aiuti bis, il nodo del, diventato cavallo di battaglia dei 5 stelle, con i capigruppo in commissione Bilancio e Finanze del- Gianmauro Dell'Olio e Emiliano Fenu - che hanno alzato le barricate per far sì che la norma non venisse cancellata. "Sul, come avevo anticipato ieri, abbiamo individuato una soluzione che ritengo possa trovare il consenso del Parlamento. Abbiamo depositato la norma in Commissione e verrà votata in mattinata", ha confermato il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli, entrando al. "Serve - ha aggiunto - a garantire cittadini ed imprese, e soprattutto a far camminare una misura che abbiamo fortemente voluto e costruito, con l'obiettivo di garantire, in questi anni post Covid la ripresa del settore edile e la crescita ...

