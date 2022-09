Totti e Ilary, colpo di scena: voglia di tregua, si tratta per un accordo (Di martedì 13 settembre 2022) Novità sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi . Come fa sapere Il Messaggero, l a prossima settimana sarebbe in programma un incontro tra i legali dei due per provare a trovare un accordo. Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 settembre 2022) Novità sulla separazione tra FrancescoBlasi . Come fa sapere Il Messaggero, l a prossima settimana sarebbe in programma un incontro tra i legali dei due per provare a trovare un

stanzaselvaggia : L’intervista di Totti è un misto di rancore, indiscrezione, autogossip, mancanza di rispetto per Ilary, sua moglie… - stanzaselvaggia : Qualcuno conosce gli account Vinted di Totti e Ilary? - fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - NandoNuovo : RT @itsmeback_: Non so se siamo caduti più in basso col capo dello Stato che compiaciuto si fa i selfie con i Ferragnez; o con il Corriere… - MaxJWWallace : RT @itsmeback_: Non so se siamo caduti più in basso col capo dello Stato che compiaciuto si fa i selfie con i Ferragnez; o con il Corriere… -