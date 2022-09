Tale e Quale Show allo scontro con Viola come il Mare, Can Yaman batterà Carlo Conti? (Di martedì 13 settembre 2022) Tale e Quale Show si prepara ad occupare il prime time del venerdì sera come di consueto ma questa volta Carlo Conti avrà una bella gatta da pelare. Chi ha seguito le novità sulla programmazione sa bene che alla fine la serie tv con Can Yaman e Francesca Chillemi prenderà il via il 30 settembre proprio nella serata che da sempre è occupata, con successo, da Carlo Conti e i suoi vip canterini almeno ad inizio stagione, come andrà a finire questo scontro? I numerosi fan di Tale e Quale Show non possono far altro che dare fiducia a Carlo Conti e i suoi vip soprattutto alla luce del fatto che negli ultimi anni Rai1 ha ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 settembre 2022)si prepara ad occupare il prime time del venerdì seradi consueto ma questa voltaavrà una bella gatta da pelare. Chi ha seguito le novità sulla programmazione sa bene che alla fine la serie tv con Cane Francesca Chillemi prenderà il via il 30 settembre proprio nella serata che da sempre è occupata, con successo, dae i suoi vip canterini almeno ad inizio stagione,andrà a finire questo? I numerosi fan dinon possono far altro che dare fiducia ae i suoi vip soprattutto alla luce del fatto che negli ultimi anni Rai1 ha ...

