Striscia la Notizia, ve la ricordate l’ex velina Lucia Galeone? Ecco che fine ha fatto (Di martedì 13 settembre 2022) Vi ricordate dell’ex velina Lucia Galeone? Ecco di cosa si occupa oggi la bellissima modella pugliese Sapete che fine ha fatto Lucia Galeone? Vi ricordate di lei? E’ stata una delle Veline di Striscia la Notizia, precisamente dal settembre 2004 al giugno del 2005. Dopo quest’esperienza televisiva, si sono praticamente perse le tracce. Di cosa si occupa oggi? Scopriamolo insieme! Vi ricordate dell’ex velina Lucia Galeone? Ecco di cosa si occupa oggi la bellissima modella (Foto web)Lucia Galeone, come detto, è stata una ... Leggi su kronic (Di martedì 13 settembre 2022) Videldi cosa si occupa oggi la bellissima modella pugliese Sapete cheha? Vidi lei? E’ stata una delle Veline dila, precisamente dal settembre 2004 al giugno del 2005. Dopo quest’esperienza televisiva, si sono praticamente perse le tracce. Di cosa si occupa oggi? Scopriamolo insieme! Videldi cosa si occupa oggi la bellissima modella (Foto web), come detto, è stata una ...

rosselladuerte : Guarda qua @cosmaryfas abbiamo trovato la descrizione perfetta per il tuo prossimo post pre incoronazione a velina… - AntonioLaurenzi : Nel 2022 esistono ancora persone che si “informano” di sport tramite i programmi Mediaset? Sono gli stessi che pens… - zazoomblog : Il famoso inviato di Striscia la Notizia con due pistole alla testa: shock in prima serata - #famoso #inviato… - VargwardWad : Wow Striscia la Notizia mentioned!? - massimantropoli : Letta-Meloni, partita aperta? Una volta in prima serata per farti due risate guardavi Striscia la Notizia. Adesso s… -