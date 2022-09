Stretta di Orban su aborto, le donne ascoltino il cuore del feto (Di martedì 13 settembre 2022) Passa da qui la nuova Stretta sull'interruzione di gravidanza del governo di Viktor Orban contenuta in un decreto del ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ungherese. Oltre ai ... Leggi su ansa (Di martedì 13 settembre 2022) Passa da qui la nuovasull'interruzione di gravidanza del governo di Viktorcontenuta in un decreto del ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ungherese. Oltre ai ...

barbarajerkov : Aborto in Ungheria, la stretta di Orban: le donne dovranno ascoltare il battito del cuore del feto. Esulta l'estrem… - Gazzettino : Aborto in Ungheria, la stretta di Orban: le donne dovranno ascoltare il battito del cuore del feto. Esulta l'estrem… - ilmessaggeroit : Aborto in Ungheria, la stretta di Orban: le donne dovranno ascoltare il battito del cuore del feto. Esulta l'estrem… - TittaTwitta1 : Ungheria, stretta del governo sull'aborto: 'Le donne ascoltino il battito del cuore del feto' #Orban Raccapricciant… - zazoomblog : Stretta di Orban su aborto le donne ascoltino il cuore del feto - #Stretta #Orban #aborto #donne -