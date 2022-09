Si spaccia per primario e va in convento a chiedere soldi, suora smaschera truffatore (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Si è spacciato per primario e ha cercato di truffare una suora, che però lo ha smascherato. I carabinieri della Stazione di Senigallia hanno così denunciato un 61enne residente in Trentino. A riportare la notizia è il quotidiano della città, ‘Vivere Senigallia’. “Domenica scorsa – si legge – l’uomo si è recato in convento, presentandosi come un primario dell’Ospedale di Senigallia, e ha raccontato di una situazione familiare problematica. Pensando di far leva sulla commozione delle sorelle, il truffatore ha poi avanzato la richiesta di soldi che gli sarebbero serviti per presunte spese personali. La suora però non si è fatta abbindolare e insospettitasi ha chiamato subito il 112, segnalando il fatto. L’uomo a quel ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Si èto pere ha cercato di truffare una, che però lo hato. I carabinieri della Stazione di Senigallia hanno così denunciato un 61enne residente in Trentino. A riportare la notizia è il quotidiano della città, ‘Vivere Senigallia’. “Domenica scorsa – si legge – l’uomo si è recato in, presentandosi come undell’Ospedale di Senigallia, e ha raccontato di una situazione familiare problematica. Pensando di far leva sulla commozione delle sorelle, ilha poi avanzato la richiesta diche gli sarebbero serviti per presunte spese personali. Laperò non si è fatta abbindolare e insospettitasi ha chiamato subito il 112, segnalando il fatto. L’uomo a quel ...

