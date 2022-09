Sì del Senato al Dl Aiuti bis con 182 sì, ora il dl passa alla Camera (Di martedì 13 settembre 2022) Soddisfazione da parte dei presidenti delle commissioni bilancio e Finanze, Pesco (M5s) e D'Alfonso (Pd) per l'accordo sull'emendamento presentato stamattina dal sottosegretario al Mef sul decreto ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 13 settembre 2022) Soddisfazione da parte dei presidenti delle commissioni bilancio e Finanze, Pesco (M5s) e D'Alfonso (Pd) per l'accordo sull'emendamento presentato stamattina dal sottosegretario al Mef sul decreto ...

fattoquotidiano : Superbonus, raggiunta l’intesa in Senato sul nuovo emendamento al decreto Aiuti bis: c’è l’ok anche del M5s - petergomezblog : Superbonus, c’è l’intesa in Senato sul nuovo emendamento al dl Aiuti bis: responsabilità solo per chi truffa. M5s:… - Agenzia_Ansa : 'Prorogato fino al 31 dicembre lo smart working per i fragili e per i genitori di figli con meno di 14 anni'. Lo an… - MaxMazzarellaTN : RT @PietroPatton: L’incontro di oggi “Un'autonomia ‘speciale’ per davvero. Ritrovare il filo del progetto e il coraggio del pensiero.”Con G… - danieledv79 : RT @davidefaraone: Il Senato vota il dl aiuti, compresa una rivisitazione del 110% che sblocca i lavori e blocca i truffatori. Grazie al go… -