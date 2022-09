Salernitana, Iervolino: “Se i bianconeri vogliono rigiocarla per noi non c’è problema” (Di martedì 13 settembre 2022) Danilo Iervolino ha parlato a Radio Kiss Kiss di quanto successo nel finale della sfida con la Juventus, con il gol di Milik annullato per fuorigioco di Bonucci: “Errore arbitrale in... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 13 settembre 2022) Daniloha parlato a Radio Kiss Kiss di quanto successo nel finale della sfida con la Juventus, con il gol di Milik annullato per fuorigioco di Bonucci: “Errore arbitrale in...

CB_Ignoranza : Il Presidente della Salernitana Iervolino, scherza così sulle polemiche post Juve-Salernitana ai microfoni di Radio… - zazoomblog : Salernitana Iervolino: “ Se i bianconeri vogliono rigiocarla per noi non c’è problema” - #Salernitana #Iervolino:… - furgeTX : RT @sportface2016: Rigiocare #JuveSalernitana? Il presidente granata #Iervolino non ha dubbi: 'Se vogliono, per noi nessun problema' https… - mgpg07 : RT @sportface2016: Rigiocare #JuveSalernitana? Il presidente granata #Iervolino non ha dubbi: 'Se vogliono, per noi nessun problema' https… - sportface2016 : Rigiocare #JuveSalernitana? Il presidente granata #Iervolino non ha dubbi: 'Se vogliono, per noi nessun problema' -