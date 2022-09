Rocco Siffredi a Totti e Ilary: ‘Salvate l’amore, una scappatella si può tollerare’ (Di martedì 13 settembre 2022) La separazione Totti Blasi sta continuando a far parlare. Stavolta a intervenire sulla fine della storia d’amore e del matrimonio è Rocco Siffredi. L’attore ha voluto esprimere il suo personale punto di vista e lo ha fatto a da Mow Magazine. Per Siffredi messaggi piccanti o tradimenti non sono un problema se c’è l’amore… basta mettere da parte l’orgoglio. L’attore è convito che i due si amino nonostante le scappatelle “Con Francesco abbiamo trascorso anche qualche giorno di vacanza insieme – dice Rocco Siffredi -. È estremamente sensibile. Lei, per quanto carina e anche simpatica è sempre fredda, una calcolatrice”. Eppure evidenziate le loro differenze Siffredi pensa che i due si amino e che sia possibile trovare un punto di incontro per salvare il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 settembre 2022) La separazioneBlasi sta continuando a far parlare. Stavolta a intervenire sulla fine della storia d’amore e del matrimonio è. L’attore ha voluto esprimere il suo personale punto di vista e lo ha fatto a da Mow Magazine. Permessaggi piccanti o tradimenti non sono un problema se c’è… basta mettere da parte l’orgoglio. L’attore è convito che i due si amino nonostante le scappatelle “Con Francesco abbiamo trascorso anche qualche giorno di vacanza insieme – dice-. È estremamente sensibile. Lei, per quanto carina e anche simpatica è sempre fredda, una calcolatrice”. Eppure evidenziate le loro differenzepensa che i due si amino e che sia possibile trovare un punto di incontro per salvare il ...

