Quirinale | Mattarella | ' Marina ci rende tranquilli in periodo di tensioni internazionali' **

(Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Quello che in questo momento avviene nei mari intorno a noi vede lamilitare particolarmente impegnata, attenta. Questo rafforza la fiducia dei nostri concittadini, la mia personale e consente di guardare contà anche alleche sono presenti in questo momento nel mondo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel corso della visita alla Nave militare portaerei Cavour al largo di Civitavecchia.

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha ricevuto al #Quirinale la Nazionale ???? di #pallavolo maschile campione del mondo Il v… - Coninews : L’abbraccio delle istituzioni e dei tifosi ai Campioni del Mondo! ?? La Nazionale di pallavolo, reduce dal trionfo… - vaticannews_it : Circa 6.30 le ore di volo verso il #Kazakhstan. Durante il tragitto il #Papa ha inviato un telegramma al presidente… - donvaccarelli : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ???? ha visitato la Nave militare portaerei Cavour della #MarinaMilitare - vicgri2 : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ???? ha visitato la Nave militare portaerei Cavour della #MarinaMilitare -

Quirinale

...che fa pensare L'occasione è stata la premiazione aldella squadra di pallavolo campione del mondo per la quarta volta che ha appena battuto 3 - 1 la Polonia. Sia il presidente...Ieri tutti aldal presidente della Repubblica Sergio, a coronamento di un sogno che oggi si pu toccare con mano, domani si ritorna al lavoro, lontano dalle luci della ribalta ... Messaggio del Presidente Mattarella a Papa Francesco in occasione del viaggio Apostolico in Kazakhstan Il volley come il calcio, così come 24 anni dopo il Mundial del 1982 gli azzurri di Marcello Lippi trionfarono a Berlino, ecco che l’Italia della pallavolo del ct Fefè De Giorgi 24 anni dopo Tokyo alz ...Torna alla home X1 / 21 Previous Next Il Presidente Sergio Mattarella a bordo della portaerei Cavour. Le foto 13/09/2022 Oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la Nave milit ...