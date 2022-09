Paolini-Wurth in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Wta Portoroz 2022

(Di martedì 13 settembre 2022) Jasminesfiderà Taraal primo turno del torneo Wta 250 di(cemento outdoor). L’azzurra fa ritorno su quei campi che un anno fa le consegnarono il primo titolo a livello di circuito maggiore. Agli US Open il suo cammino si è interrotto all’esordio contro la polacca Swiatek, numero uno del mondo e futura vincitrice dello Slam statunitense in finale sulla tunisina Jabeur. Prima, però, per la toscana sono arrivate due semifinali confortanti tra Palermo e Varsavia, entrambe ottenute sulla terra rossa. Dall’altra parte troverà la giovane croata, attualmente di poco fuori dalle prime duecento del mondo. La diciannovenne si è fatta largo attraverso il tabellone di qualificazione vincendo due partite molto lottate rispettivamente contro l’ungherese Babos e la macedone Gjorcheska. Quest’anno ha fatto ...

Martedì giornata d'esordio per Jasminenel "Zavarovalnica Sava Portoroz", WTA 250 con un montepremi di 251.750 dollari che si ... deve vedersela con la 19enne olandese Tara, n.219 del ...... (WC) Mandlik vs (Q) Friedsam A seguire: DOUBLE MATCH COURT 2 (INIZIO ALLE ORE 11:00) Tsurenko vs (Q) Ruse A seguire: (LL) Voegele vs Martincova A seguire:vs (Q)A seguire: DOUBLE ...A che ora e come seguire la sfida tra Jasmine Paolini e la croata Tara Wurth, incontro valido per il primo turno del Wta di Portoroz 2022.Martedì giornata d'esordio per Jasmine Paolininel “Zavarovalnica Sava Portoroz”, WTA 250 con un montepremi di 251.750dollari che si sta ...