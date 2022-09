Oroscopo giornaliero | 13 settembre 2022

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 13 settembre 2022) Emozioni intense possono sorgere mentre la luna in Ariete si scontra con Plutone in Capricorno alle 12:53. Le lotte di potere possono avvenire, ma è anche un momento potente per liberare consapevolmente il passato e abbracciare l’ignoto. La luna entra nel segno terrestre radicato e sensuale Toro alle 7:39, ispirandoci a goderci i semplici piaceri