Monza, esonerato Stroppa: è già pronto il sostituto (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo quella del Bologna, salta la seconda panchina in Serie A: Stroppa è stato esonerato dall Monza. Galliani e Berlusconi però hanno già trovato il sostituto. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo il primo esonero di Sinisa Mihajlovic dal Bologna, salta anche la seconda panchina in Serie A: Giovanni Stroppa ha detto Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo quella del Bologna, salta la seconda panchina in Serie A:è statodall. Galliani e Berlusconi però hanno già trovato il. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo il primo esonero di Sinisa Mihajlovic dal Bologna, salta anche la seconda panchina in Serie A: Giovanniha detto Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

MCriscitiello : Monza, Stroppa esonerato. Promozione per Raffaele Palladino in prima squadra. Decisione diretta di Berlusconi… - GiovaAlbanese : #Stroppa esonerato. Sulla panchina del #Monza, contro la #Juventus, ci sarà l'ex #Palladino ? #MonzaJuve - Agenzia_Ansa : Il Monza ha esonerato Giovanni Stroppa. All'allenatore della squadra ultima in serie A non è bastato il pareggio di… - Paciok1991 : Apprendo che il #monza ha esonerato #Stroppa Il problema del Monza non è l'allenatore. Il problema è che ha preso… - ParloInter : RT @GiovaAlbanese: #Stroppa esonerato. Sulla panchina del #Monza, contro la #Juventus, ci sarà l'ex #Palladino ? #MonzaJuve -