MagicRisultati | top | flop e statistiche della 4a giornata

Leggi su seriea24

(Di martedì 13 settembre 2022) La 4aè appena trascorsa ed è già tempo di tirare le somme per i MagicAllenatori, secondo i votiRedazione di MilanoGazzetta dello Sport. Il migliore ed il peggiore Sarà soddisfatto chi ha schierato Koopmeiners (Atalanta) che con il suo 17 si aggiudica il miglior punteggio di. Discorso agli antipodi per Berardi (Sassuolo) che porta a casa un deludente 2.5, peggior voto. ? Top per ruolo 4a: PMaignan(Milan)10 DIbanez(Roma)10 CKoopmeiners(Atalanta)17 ADybala(Roma)14 ?per ruolo 4a: PDi Gregorio(Monza)3 DAina(Torino)4 CMaleh(Fiorentina)4.5 ABerardi(Sassuolo)2.5 ? Il trend delle ultime 3 giornate: ...