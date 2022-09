Le due nuove funzioni di iOs 16 contro abusi domestici e spyware (Di martedì 13 settembre 2022) La nuova versione del sistema operativo mobile di Apple introduce Safety Check e Lockdown, per aiutare le persone a rischio di violenza e spionaggio Leggi su wired (Di martedì 13 settembre 2022) La nuova versione del sistema operativo mobile di Apple introduce Safety Check e Lockdown, per aiutare le persone a rischio di violenza e spionaggio

