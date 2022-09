Inter, Gazzetta: “Inzaghi e le sue idee per la Champions” (Di martedì 13 settembre 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta ad oggi la squadra Inter deve trovare la chiave per andare avanti in Champions nel girone di ferro. “Bivio Siamo già a un bivio, in Champions. Di fronte ci sono due mondi diversi e distanti: l’Inter ha una rosa che – dice il sito di riferimento transfermarkt – vale 604 milioni di euro, il Viktoria Plzen 24: da solo, di fatto, meno di quel che l’Inter ha speso per Gosens, uno degli uomini attesi al ritorno tra i titolari stasera. Come a dire: è l’Inter l’avversaria di se stessa, in terra di Boemia. «Questa partita ci può dare slancio», sussurra Inzaghi. In ogni reparto, si potrebbe aggiungere. Primo punto: in attacco. Lautaro nelle ultime tre edizioni di ... Leggi su seriea24 (Di martedì 13 settembre 2022)- Come riporta laad oggi la squadradeve trovare la chiave per andare avanti innel girone di ferro. “Bivio Siamo già a un bivio, in. Di fronte ci sono due mondi diversi e distanti: l’ha una rosa che – dice il sito di riferimento transfermarkt – vale 604 milioni di euro, il Viktoria Plzen 24: da solo, di fatto, meno di quel che l’ha speso per Gosens, uno degli uomini attesi al ritorno tra i titolari stasera. Come a dire: è l’l’avversaria di se stessa, in terra di Boemia. «Questa partita ci può dare slancio», sussurra. In ogni reparto, si potrebbe aggiungere. Primo punto: in attacco. Lautaro nelle ultime tre edizioni di ...

