Il Cremlino avverte l’Occidente | “Chi critica la guerra in Ucraina deve stare attento”

(Di martedì 13 settembre 2022) Mosca – Il popolo russo sostiene Putin e chil’operazione speciale “molto”. Risponde così il portavoce delDmitry Peskov, quando gli viene chiesto delle critiche sui social all’andamento dellain. “I russi sostengono il presidente” ha detto Peskov citato dalla Tass, affermando che ciò è provato dai risultati delle elezioni locali di domenica. “Il popolo si è consolidato attorno alle decisioni del capo di Stato … Per quanto riguarda gli altri punti di vista – ha aggiunto – fintanto che rispettano le leggi correnti, questo è pluralismo. Ma la linea è molto, molto sottile. Qui bisogna essere molto prudenti”. “D’altra parte -ha proseguito- è vero che la pubblica opinione è così sensibile a quanto accade nell’operazione ...

L'HuffPost

Il popolo russo sostiene Putin e chi critica l'operazione speciale 'deve stare molto attento'. Risponde così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, quando gli viene chiesto delle critiche sui social all'andamento della guerra in Ucraina. 'I russi sostengono il presidente' ha detto Peskov citato dalla Tass, affermando che ciò è provato dai risultati delle elezioni locali di domenica. "Il popolo si è consolidato attorno alle decisioni del capo di Stato … Per quanto riguarda gli altri punti di vista – ha aggiunto – fintanto che rispettano le leggi correnti, questo è pluralismo. Ma la linea è molto, molto sottile. Qui bisogna essere molto prudenti".