Iervolino: «Juve? Non so quanto siamo stati avvantaggiati o piuttosto svantaggiati dalle decisioni arbitrali» (Di martedì 13 settembre 2022) Il Corriere dello Sport intervista il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino. La squadra è al decimo posto in classifica con 7 punti in 6 partite. Ma anche reduce dalla partita con la Juventus salita agli “onori” della cronaca per il pasticcio del Var sul gol annullato a Milik. Commenta le scelte arbitrali. «Non penso che gli episodi abbiamo offuscato la nostra grande prestazione. E poi sono stati tanti: il contatto di Bremer con Piatek in area, forse un fallo di Cuadrado su Candreva nell’azione che ha portato al loro rigore. Insomma, è stata una partita ricca di emozioni. Penso che il risultato sia stato giusto. A caldo avevo l’amaro in bocca, ma poi rivedendo la partita penso che sia andata bene così. La Juve non molla mai ed è stata una partita difficilissima». Il Var a volte alimenta ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 settembre 2022) Il Corriere dello Sport intervista il presidente della Salernitana, Danilo. La squadra è al decimo posto in classifica con 7 punti in 6 partite. Ma anche reduce dalla partita con lantus salita agli “onori” della cronaca per il pasticcio del Var sul gol annullato a Milik. Commenta le scelte. «Non penso che gli episodi abbiamo offuscato la nostra grande prestazione. E poi sonotanti: il contatto di Bremer con Piatek in area, forse un fallo di Cuadrado su Candreva nell’azione che ha portato al loro rigore. Insomma, è stata una partita ricca di emozioni. Penso che il risultato sia stato giusto. A caldo avevo l’amaro in bocca, ma poi rivedendo la partita penso che sia andata bene così. Lanon molla mai ed è stata una partita difficilissima». Il Var a volte alimenta ...

