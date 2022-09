Ferrari Purosangue | prima 4 porte del Cavallino Tutte le informazioni

quattroruote : Quattro porte, un V12 aspirato da 725 CV, trazione integrale, assetto attivo a 48 volt e niente #infotainment centr… - QdSit : È stata oggi presentata, nella meravigliosa cornice del Teatro del Silenzio di Lajatico (Pisa), la Ferrari Purosang… - moneypuntoit : ?? Ferrari Purosangue: il Super SUV di Maranello ?? - nemboc : RT @CdT_Online: Dopo una lunga attesa, la casa del Cavallino mostra la sua prima 4 porte: la prevendita «al buio» ha segnato numeri record… - infoiteconomia : Purosangue, la Ferrari che mancava. Sportività ed emozioni anche fuori dall'asfalto -

Il motore della, esclusivamente termico e non ibrido per garantire il comfort senza gli 'strappi' dell'elettrico, è stato progettato per garantire la massima coppia disponibile fin ...Con i suoi 725 CV la nuovaè una supersportiva doc, con forme muscolose e sospensioni attive. È 4x4, ha quattro posti comodi e lussuosi e costa 390.000 euro. MA NON CHIAMATELA SUV - A Maranello storcono il ...Motore V12 da 725 Cv, e' la prima 4 posti-4 porte del Cavallino Like us on Facebook to see similar stories Please give an overall site rating: ...Ferrari Purosangue, un Super SUV da record. Una delle novità più attese dell’anno, uno Sport Utility Vehicle che non ha eguali, da Maranello arriva l’offensiva nel segmento dei SUV, il guanto di sfida ...