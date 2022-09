Educazione digitale: le linee guida europee si aggiornano con il DigComp 2.2 (Di martedì 13 settembre 2022) L’European Digital Competence Framework for Citizens, il documento che contiene le linee guida per l’Educazione digitale, si aggiorna con il DigComp 2.2. Le linee guida sono state adottate da diversi Paesi, fra cui l'Italia, come quadro di riferimento per i curricula digitali. Entro il 2030 l’80% della popolazione europea dovrà possedere competenze digitali di base: questo l'obiettivo alla base del Piano d’azione del pilastro europeo dei diritti sociali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 settembre 2022) L’European Digital Competence Framework for Citizens, il documento che contiene leper l’, si aggiorna con il2.2. Lesono state adottate da diversi Paesi, fra cui l'Italia, come quadro di riferimento per i curricula digitali. Entro il 2030 l’80% della popolazione europea dovrà possedere competenze digitali di base: questo l'obiettivo alla base del Piano d’azione del pilastro europeo dei diritti sociali. L'articolo .

