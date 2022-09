Ciocchetti incontra i cittadini | giovedì al mercato di piazza Borsellino | con il camper del Faro online

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 13 settembre 2022) Fiumicino – Luciano, candidato di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale Roma 6, saràmattina aldi Largo Paolo, a Fiumicino. Un modo perre i, per sentire i loro pareri e le problematiche anche locali. La postazione sarà facilmente riconoscibile, perché supportata dal“redazione mobile” del, che seguirà l’intera mattinata. “La corsa al Parlamento – spiega– non può essere avulsa dai territori. In primis perché la politica deve recuperare quello spazio di dialogo con le persone evitando il rischio di restare chiusi nel Palazzo senza capire le reali esigenze della gente, e poi perché alcuni temi di stretta ...