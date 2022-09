Champions: Juve; Allegri, Di Maria non so se gioca dall'inizio (Di martedì 13 settembre 2022) "Di Maria è recuperato, adesso valuterò se schierarlo dall'inizio oppure no": ecco la buona notizia per Massimiliano Allegri, il quale ritrova il Fideo per la sfida di domani contro il Benfica. "... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 13 settembre 2022) "Diè recuperato, adesso valuterò se schierarlooppure no": ecco la buona notizia per Massimiliano, il quale ritrova il Fideo per la sfida di domani contro il Benfica. "...

juventusfc : ?? Danilo: «Domani sarà una serata bella di Champions, sono certo che i nostri tifosi ci daranno la carica e dovremo… - SilviaPrato1 : RT @pauloflorenz: ‘DIAMOCI UNA CALMATA?’ Questo signore qui non si è ancora reso conto che il calcio non è più un gioco ma è BUSINESS da mi… - pauloflorenz : ‘DIAMOCI UNA CALMATA?’ Questo signore qui non si è ancora reso conto che il calcio non è più un gioco ma è BUSINESS… - Fprime86 : RT @juventusfc: ?? Danilo: «Domani sarà una serata bella di Champions, sono certo che i nostri tifosi ci daranno la carica e dovremo essere… - mandeville62 : RT @Jessica97254328: In champions c'è già sto fuorigioco semiautomatico?? O aspettano domani la juve x iniziare a testarlo ?????? Dopo Gravina… -