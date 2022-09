Cassano non le manda di dire: l’analisi sulla Juventus e l’attacco a Barzagli (Di martedì 13 settembre 2022) Antonio Cassano continua a criticare senza mezzi termini la Juventus e l’allenatore Massimiliano Allegri. Il club bianconero è reduce dal pareggio 2-2 contro la Salernitana, l’episodio del gol annullato a Milik ha messo un po’ in secondo piano i problemi incontrati dalla squadra nel corso del match. Il problema principale della Juventus, secondo Cassano, è l’aspetto tecnico e del gioco. “la Juve per 90’ ha dimostrato di essere la Sammartinese con tutto il rispetto. Non hai giocato contro il PSG o il Bayern Monaco, con tutto il rispetto per la Salernitana che a Torino ha fatto calcio. Io faccio fatica a trovare tanti giocatori che possono giocare nella Fiorentina o nel Bologna. La Juve non ha fatto nulla, ha avuto altri propositi, nel secondo tempo sul 2-1 potevi prendere il 3-1 tre quattro volte, poi per inerzia con ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 settembre 2022) Antoniocontinua a criticare senza mezzi termini lae l’allenatore Massimiliano Allegri. Il club bianconero è reduce dal pareggio 2-2 contro la Salernitana, l’episodio del gol annullato a Milik ha messo un po’ in secondo piano i problemi incontrati dalla squadra nel corso del match. Il problema principale della, secondo, è l’aspetto tecnico e del gioco. “la Juve per 90’ ha dimostrato di essere la Sammartinese con tutto il rispetto. Non hai giocato contro il PSG o il Bayern Monaco, con tutto il rispetto per la Salernitana che a Torino ha fatto calcio. Io faccio fatica a trovare tanti giocatori che possono giocare nella Fiorentina o nel Bologna. La Juve non ha fatto nulla, ha avuto altri propositi, nel secondo tempo sul 2-1 potevi prendere il 3-1 tre quattro volte, poi per inerzia con ...

