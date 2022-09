Britney Spears non ha più intenzione di cantare dal vivo: "Sono traumatizzata a vita" (Di martedì 13 settembre 2022) Attraverso un recente post diffuso su Instagram, Britney Spears è tornata ancora una volta a parlare delle condizioni di lavoro a cui è stata sottoposta durante la tutela di suo padre. Britney Spears sta ancora cercando di riprendersi dalla tutele e, con la didascalia dell'ultimo post della sua pagina Instagram, ha spezzato il cuore di milioni di fan rivelando di essere traumatizzata a vita e annunciando che molto probabilmente non si esibirà mai più dal vivo su un palcoscenico. "Sono traumatizzata a vita a causa di quello che è successo, Sono incazzata e non penso che mi esibirò mai più in futuro", ha spiegato la star. "Sono una persona testarda quando voglio. Dopo la nostra dura ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 settembre 2022) Attraverso un recente post diffuso su Instagram,è tornata ancora una volta a parlare delle condizioni di lavoro a cui è stata sottoposta durante la tutela di suo padre.sta ancora cercando di riprendersi dalla tutele e, con la didascalia dell'ultimo post della sua pagina Instagram, ha spezzato il cuore di milioni di fan rivelando di esseree annunciando che molto probabilmente non si esibirà mai più dalsu un palcoscenico. "a causa di quello che è successo,incazzata e non penso che mi esibirò mai più in futuro", ha spiegato la star. "una persona testarda quando voglio. Dopo la nostra dura ...

