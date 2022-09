ASKCMCOM | l’Inter e la Champions alle porte | la lotta scudetto e il Var La CHAT LIVE dalle 13 | 30 alle 14 | 00

(Di martedì 13 settembre 2022) Mercato e non solo? Ladi Calciomercato.com si trasforma, ma rimane un appuntamento fisso per interagire con voi.è l'hashtag...

Sono arrivate tante domande a #'hashtag da utilizzare sul nostro canale Youtube e sui nostri profili Instagram e Facebook, per farci domande. Oggi abbiamo parlato del momento dell', ...Vi aspettiamo! Bremer,'alternativain difesa, la missione per CDK, la clausola Dybala e non solo: ecco la diretta di oggi!